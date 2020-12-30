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FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.12.2020 23:11 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Kasım’da FIFA’ya bildirdiği ve 17 Aralık 2020 tarihinde FIFA tarafından değerlendirilip onaylanarak TFF’ye gönderilen FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belli oldu. Daha önce Video Yardımcı Hakem listesinde adı geçen Bahattin Şimşek'in listede olmaması ile gözlerden kaçmadı.

FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belli oldu

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Kasım’da FIFA’ya bildirdiği ve 17 Aralık 2020 tarihinde FIFA tarafından değerlendirilip onaylanan hakem listesinde Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdülkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu yer aldı.

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Daha önce medyada Video Yardımcı Hakem listesinde adı geçen Bahattin Şimşek'in isminin olmaması ile gözlerden kaçmadı. Son dönemde Fenerbahçe -Başakşehir maçı ile çok fazla gündeme gelen ve çok tartışılan Şimşek'in adı geçmişti. Fakat Bahattin Şimşek'in bu maçtan dolayı listede olmama durumu yok. Çünkü sözü geçen Fenerbahçe-Başakşehir maçı 23 Aralık 2020 tarihinde oynandı. Şimşek'in adı geçen sezon oynanan Bursaspor -Menemenspor maçından dolayı da son günlerde birçok habere konu oldu.

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