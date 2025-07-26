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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler koşu testinde başarısız oldu! Maç yönetemeyecek...

Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden FIFA kokartlı Halil Umut Meler koşu testlerinden geçememesi sebebiyle bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler koşu testinde başarısız oldu! Maç yönetemeyecek...
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile alakalı bir son dakika gelişmesi yaşandı.

KOŞU TESTİNİ GEÇEMEDİ!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler koşu testinde başarısız oldu! Maç yönetemeyecek... 1

Türkiye Futbol Federasyonu’nda sezon öncesi yaz kampında TFF Fiziksel Gelişim Birimi koordinasyonunda üst klasman hakemlerine ve yardımcı hakemlere FIFA atletik testi uygulandı. Uygulanan testlerin ardından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in koşu testinde başarısız bir sonuç aldığı ve sınavdan geçemediği iddia edildi.

3 İSİM DAHA SINAVDAN KALDI

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler koşu testinde başarısız oldu! Maç yönetemeyecek... 2

Öte yandan, Süper Lig’den üç yardımcı hakemin de aynı koşu testinden kaldığı ve bir süre müsabakalardan uzak kalacağı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler FIFA tff
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