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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da düzenlenecek

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamada, 2019 ve 2020 yılındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da düzenlenecek

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.

Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

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