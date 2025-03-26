SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rekor para ödülü!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rekor para ödülü!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.03.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rekor para ödülü!

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.

1 MİLYAR DOLAR ÖDÜL

FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Açıklamaya göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülü kazanırken 32 katılımcı kulübe 1 milyar dolar ödül verilecek. Ayrıca, dünya çapında kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık dayanışma hedefi ve FIFA'nın rezervlerine dokunulmadan organizasyonun tüm gelirinin kulüp futboluna dağıtılması planlanıyor. Para ödülü hakkında değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...
O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı! O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı!
Anahtar Kelimeler:
spor FIFA dünya kupası futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...

Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...

Aykut Kocaman Süper Lig'e! Ters köşe etti...

Aykut Kocaman Süper Lig'e! Ters köşe etti...

Bir devrin sonu! Yıldız isim ayrılıyor... Eşyalarını bile gönderdi

Bir devrin sonu! Yıldız isim ayrılıyor... Eşyalarını bile gönderdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.