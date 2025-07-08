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FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlara ek gelir kaynağı oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda en çok gelir elde eden takımlar belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlara ek gelir kaynağı oldu
Berker İşleyen

Milli futbolcumuz Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid 72,89 milyon euro ile zirvede yer aldı. Listenin ikinci sırasında 66,43 milyon euro ile geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Paris Saint-Germain yer alırken Fransız ekibini 52,32 milyon euro ile Fluminense takip etti.

Kulüplere yaz aylarında ekstra gelir sağlayan turnuvada kupayı kazanan ekip 100 milyon euroyu aşan gelire ulaşacak.

Finale çıkacak takımlar 27.9 milyon euro, şampiyon olan takım ise ekstra 37.2 milyon euro daha kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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