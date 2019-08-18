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FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

FIFA, 3. Lig ekibi Manisaspor'un eski futbolcusu Daniel Dimov'a 330 bin Euro borcu yüzünden lig başlamadan 6 puanını sildi.

FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi

Kulüpte yıllar önce forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1. Lig'de 12, geçen sezon da 2. Lig'de 15 puanı silinince, yıllar sonra 3. Lig'e düşen Manisaspor, henüz lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı.

FIFA, Daniel Dimov'a olan borçlar nedeniyle kulübün 6 puanını sildi. Siyah-Beyazlılar'da 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin Euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandı.

Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın Dimov'un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3. Lig 1. Grup'taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi.

Ege'yi Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Holosko, Zelenka, Uğur İnceman gibi yıldızların yer aldığı kadrosuyla yıllarca Süper Lig'de temsil eden, şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor'un, FIFA'lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.

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