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  4. FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı! Bilerek 4-1 yenilerek zorlu eşleşmeden kaçtılar

FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı! Bilerek 4-1 yenilerek zorlu eşleşmeden kaçtılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 12:15
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Fransa ile İran arasında oynanan Futsal Dünya Kupası'ndaki maç ile ilgili şike iddiaları ortaya atıldı. Yaşanan olayın büyümesi sonrası FIFA hemen olaya el attı ve müsabakayla ilgili soruşturma başlattı. İşte yaşanan ilginç olaylar...

FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı! Bilerek 4-1 yenilerek zorlu eşleşmeden kaçtılar

FIFA'nın organizasyon sahibi olarak üstlendiği Futsal Dünya Kupası'nda şike skandalı patlak verdi. Fransa'nın İran'a karşı 4-1 kaybettiği mücadeleyle ilgili şike soruşturması başlatıldı.

İRAN'A BİLEREK YENİLDİLER

Özbekistan'da düzenlenen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın kura şansı olarak nisbeten daha basit takımlarla karşılaşmak istemesi nedeniyle İran'a isteyerek mağlup olduğu iddia edildi.

4-1 YENİLMELERİ GEREKİYORDU

Fransa, yer aldığı grubu 2. sırada bitirebilmesi için -3 averaja sahip olması gerekiyordu. İran'a 4-1 mağlup olarak -3 averajı tutturan Fransa'nın yediği goller izleyenleri hayret içinde bıraktı. Grubu 2. sırada bitiren Fransa, Brezilya eşleşmesinden kaçıp Tayland ile karşı karşıya gelecek.

FIFA'DAN SORUŞTURMA

Yaşanan bu olay sonrası FIFA soruşturma başlattı. Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Şike
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