FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı! Bilerek 4-1 yenilerek zorlu eşleşmeden kaçtılar

FIFA'nın organizasyon sahibi olarak üstlendiği Futsal Dünya Kupası'nda şike skandalı patlak verdi. Fransa'nın İran'a karşı 4-1 kaybettiği mücadeleyle ilgili şike soruşturması başlatıldı.

Özbekistan'da düzenlenen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın kura şansı olarak nisbeten daha basit takımlarla karşılaşmak istemesi nedeniyle İran'a isteyerek mağlup olduğu iddia edildi.

Fransa, yer aldığı grubu 2. sırada bitirebilmesi için -3 averaja sahip olması gerekiyordu. İran'a 4-1 mağlup olarak -3 averajı tutturan Fransa'nın yediği goller izleyenleri hayret içinde bıraktı. Grubu 2. sırada bitiren Fransa, Brezilya eşleşmesinden kaçıp Tayland ile karşı karşıya gelecek.

🚨🎥 BREAKING: France 🇫🇷 and Iran 🇮🇷 face possible exclusion from the Futsal World Cup after accusations of France intentionally losing 4-1 to secure a favorable draw against Thailand.



A complaint has been filed. @FIFAcom @FIFAWorldCup 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟 !! 🤬 pic.twitter.com/foDrTffwYn