FIFA, oyun kuralı değişikliğini yalanladı

FIFA son günlerde "Oyun Kuralları’nda yapılması düşünülen değişiklikler" adı altında ortaya çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Futbolda oyun kurallarını oyunun süresi, oyuncu değişikliği, korner ve taç ile kartlarla ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yapılacağı gündeme gelmişti. Buna göre 4 maddeden oluşan değişikliklerin şu şekilde yapılacağı iddia edilmişti;

1) Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.

2) Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak

3) Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek

4) Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.

