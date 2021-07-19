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FIFA, oyun kuralı değişikliğini yalanladı

19.07.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA son günlerde "Oyun Kuralları’nda yapılması düşünülen değişiklikler" adı altında ortaya çıkan haberlerini yalanladı. Geçtiğimiz günlerde oyun kurallarıyla ilgili, oyunun süresi, oyuncu değişikliği, korner ve taç ile kartlarla ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yapılacağı gündeme gelmişti.

FIFA, oyun kuralı değişikliğini yalanladı

FIFA son günlerde "Oyun Kuralları’nda yapılması düşünülen değişiklikler" adı altında ortaya çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Futbolda oyun kurallarını oyunun süresi, oyuncu değişikliği, korner ve taç ile kartlarla ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yapılacağı gündeme gelmişti. Buna göre 4 maddeden oluşan değişikliklerin şu şekilde yapılacağı iddia edilmişti;

1) Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.

2) Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak

3) Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek

4) Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.

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