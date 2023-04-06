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FIFA resmen açıkladı! A Milli Takı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti

06.04.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın nisan ayı sıralamasında bir basamak yükselerek bin 465 puanla 43. sırada yer aldı. İşte detaylar...

FIFA resmen açıkladı! A Milli Takı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti

FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 43. sırada yer aldı.

ARJANTİN ZİRVEDE

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2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 840 puanla zirveye yerleşirken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 838 puanla 2. sıraya yükseldi. Aralık ayı sıralamasında zirvede bulunan Brezilya, 2 basamak gerileyerek bin 834 puanla 3. sıraya düştü. Belçika, bin 792 puanla 4. sıradaki, İngiltere ise bin 792 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

GRUPTAKİ RAKİPLERİMİZ...

A Milli Takım’ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 7., Galler 26., Ermenistan 97., Letonya da 132. sırada bulunuyor.


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