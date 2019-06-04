FIFA, Sierra Leone'nin yasağını kaldırdı

FIFA tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Sierra Leone Futbol Birliğine (SLFA) müdahalesi nedeniyle konulan futbol yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "SLFA Başkanı Isha Johansen ve Genel Sekreteri Chris Kamara'nın Sierra Leone Yüksek Mahkemesinde tüm suçlamalardan beraat etmesi nedeniyle konulan yasak kaldırıldı." ifadeleri kullanıldı.

SLFA Sözcüsü İbrahim Kamara, konuyla ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın ülke futbolu için iyi bir haber olduğunu söyledi.

Kamara, "Bu, bir kez daha uluslararası futbol etkinliklerinde yer alabileceğimiz ve yeteneklerimizi büyük platformlarda gösterebileceğimiz anlamına geliyor. Genç oyuncularımız için umut geri döndü." diye konuştu.

FIFA, ekim ayında Johansen ve Kamara'nın görevden alınması ve haklarında başlatılan yolsuzluk soruşturma gerekçesiyle ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

