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FIFA ve UEFA'dan çok sert men kararı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2021 14:52 | Son Güncelleme

FIFA ve UEFA, bazı Avrupa kulüpleri tarafından hayata geçirilmek istenen Avrupa Süper Ligi'ni tanımayacağını, katılacak takımları ve oyuncularını organizasyonlarından men edeceğini açıkladı.

FIFA ve UEFA'dan çok sert men kararı

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı ilk kez açık bir cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.

FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Gianni Infantino, FIFA Başkanı
Şeyh Selman bin İbrahim, AFC Başkanı
Constant Omari, CAF Başkanvekili
Vittorio Montagliani, Concacaf Başkanı
Alejandro Dominguez, CONMEBOL Başkanı
Lambert Maltock, OFC Başkanı
Aleksander Ceferin, UEFA Başkanı"

'AVRUPA SÜPER LİGİ' NEDİR?

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor. Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen yeni ligin, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

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