FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.
D’Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D’Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.
Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D’Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.
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