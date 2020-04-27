SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 23:17 | Son Güncelleme

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi geldi.

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

D’Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D’Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D’Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Annesinin sevgilisini evden kovdu!Annesinin sevgilisini evden kovdu!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fifa koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Bırakma kararı aldı!

Bırakma kararı aldı!

Galatasaraylı eski yıldız dolandırıldı!

Galatasaraylı eski yıldız dolandırıldı!

Skandal açıklama! "Başarısızlık salaklıktır"

Skandal açıklama! "Başarısızlık salaklıktır"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi

Tüküren futbolcular dikkat!

Cesar Sampaio: Ronaldo ölümden döndü

Ronaldo ölümden döndü!

Neymar, annesinin sevgilisini evden kovdu

Annesinin sevgilisini evden kovdu!

Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

Rusya Ligi için tarih verildi

UEFA'dan flaş açıklama!

UEFA'dan flaş yardım paketi!

FIFA, 5 oyuncu değiştirme hakkı getiriyor

Futbola yeni kural geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.