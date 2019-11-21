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FIFPro'dan uyarı: Türkiye'de bu takımlara transfer olurken dikkat edin

FUTBOL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), aralarında 3 Süper Lig ekibinin yer aldığı 7 Türk takımıyla sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu.

FIFPro'dan uyarı: Türkiye'de bu takımlara transfer olurken dikkat edin

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Süper Lig'den MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig'den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

FIFPro, ekonomik sorunlar yaşayan bu kulüplerle sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu.

"AVUKAT VEYA FUTBOLCU BİRLİĞİNDEN DESTEK OLARAK KONTRAT YAPIN"

Açıklamada, uluslararası futbol kuruluşları ile Türk kulüpleri arasında oyuncu ödemeleri konusunda çok sayıda anlaşmazlık yaşandığı vurgulanarak, "2019 yılında Türk kulüpleri ile FIFA Uyuşmazlık Çözümü Kurulu arasındaki dosyaların sayısı, dünya genelinin yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Türk liglerinde forma giyen oyuncularla iletişime geçtik ve birçoğunun, maaş ödemesi konusunda sıkıntı yaşamasının ardından yasal destek aldığını gördük. Bu nedenle, Türk kulüpleriyle anlaşma yapacak futbolculara, avukat veya futbolcu birliğinden destek alarak kontratlarını düzenlemesi için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FIFPro, futbolcu kontratlarında yasal standardın geliştirilmesi konusunu görüşmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu istemelerine rağmen taleplerine 8 aydır cevap alamadıklarını da iddia etti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ee haklilar
Türkiyede maaşı düzgün ve transfer parasını geciktirmeden yapan kulüpmü var.Bu açıklamayı yapanlar acaba hangi menfaati alamdılarda böyle açıklama yapıyorlar.
@ilhansafa evet böyle olan kulüpler var örnek Malatyaspor mesela ve buna bağlı olarak da başarı geliyor..
İşte bir kulüp için utanç tablosu bir durum.Bu takımların yöneticileri taraftara ve kamuoyuna hesap vermeliler.Finansal durumuyla Türkiye'de örnek kulüp olan Malatyaspor'da yönetim %10 dan fazla borçlanamaz diye tüzükte bir madde var.Ve bu aşıldığı takdirde yönetim bunu kendi cebinden vermek zorunda.Türkiye'de Herkes bunu yapmalı...
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