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Fight Kulüp şarkısına yorum yağdı! Sosyal medyanın diline düştüler

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 03.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Rap dünyası şu sıralar çok hareketli... Killa Hakan, Ceza, Ben Fero ve Ezhel'in çıkardığı Fight Kulüp şarkısı sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte sosyal medyada gelen tepkiler.

Killa Hakan, Ceza, Ben Fero ve Ezhel'in birlikte söylediği Fight Kulüp şarkısı malum ortamlara düşer düşmez olay oldu. Norm Ender'in Mekanın Sahibi parçasıyla kızışan rap dünyasında sular durulmuyor.

Norm Ender'in diss'ine yanıt niteliğindeki Fight Kulüp beğenilmedi; sosyal medya şarkıyla dalga geçti.

Hatta öyle ki Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero’nun yayınladığı ‘Fight Kulüp’ şarkısı, YouTube’da ‘dislike (beğenmeme)’ rekorunu neredeyse kırdı. Şarkı, yayınlandığı 28 Temmuz’dan bu yana 406 bin ‘like (beğeni)’ alırken bu rakamın iki katından daha fazla ise ‘dislike’ aldı.

Peki sosyal medyada nasıl tepkiler aldı? İşte gündemden düşmeyen şarkıyla ilgili yapılan eğlenceli paylaşımlar...


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Anahtar Kelimeler:
Killa Hakan ben fero ceza Norm Ender

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