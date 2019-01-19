MAGAZİN

Fikret Kuşkan'ın yeni dizisi belli oldu! İşte Artvinli dizisindeki rolü!

DİZİ HABERLERİ  | 19.01.2019 01:23 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, Kanal D'nin yeni dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Avşar Film'in yeni projesi olan Artvinli dizisinin konusu da belli oldu.

Fikret Kuşkan'ın yeni dizisi belli oldu! İşte Artvinli dizisindeki rolü!

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film'in 'Artvinli' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kanal D için çekilecek dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturacak.

Sırma Yanık'ın kaleme aldığı proje için ilk el sıkışılan isim usta oyuncu Fikret Kuşkan oldu. İlk bölümünün bazı sahneleri Artvin'de geçen dizide Kuşkan, oldukça varlıklı olan ve ailesiyle Boğaz sırtlarındaki görkemli köşkünde yaşayan 'Agah Karaçay' rolüne hayat verecek.

ARTVİNLİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide olaylar Agah'ın tekerlekli sandalyeye mahkum olan yeğeni Nedim'e memleketi Artvin'den helal süt emmiş bir kısmet bulunmasını istemesiyle başlıyor. Agah Karaçay'ın Amerika’dan dönen oğlu Cenk’e Ozan Dolunay'ın hayat vereceği dizideki Seher rolü için Başak Köklükaya'nın da imza aşamasında olduğu öğrenildi. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken projenin cast çalışmaları devam ediyor.

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Gülperi dizisinde sürpriz nikah! İşte yeni bölüm fragmanıGülperi dizisinde sürpriz nikah! İşte yeni bölüm fragmanı
Merakla bekleniyordu! Yayın tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Yayın tarihi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fikret Kuşkan artvinli dizisi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

G.Saray'dan bir transfer daha!

G.Saray'dan bir transfer daha!

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

Beşiktaş, Akhisar'ı rahat geçti

Beşiktaş, Akhisar'ı rahat geçti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi dizisinde Eyüp ve Gülperi evleniyor mu? Gülperi 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülperi dizisinde sürpriz nikah! İşte yeni bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

Merakla bekleniyordu! Yayın tarihi açıklandı

Türk dizisi Rusya'yı fethetti

Türk dizisi Rusya'yı fethetti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı izle!18 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

İstanbullu Gelin'in yayın tarihi açıklandı!

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun'un afişi yayınlandı! Vurgun ne zaman başlıyor?

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.