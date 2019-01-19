Fikret Kuşkan'ın yeni dizisi belli oldu! İşte Artvinli dizisindeki rolü!

Şükrü Avşar'ın patronu olduğu Avşar Film'in 'Artvinli' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kanal D için çekilecek dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturacak.

Sırma Yanık'ın kaleme aldığı proje için ilk el sıkışılan isim usta oyuncu Fikret Kuşkan oldu. İlk bölümünün bazı sahneleri Artvin'de geçen dizide Kuşkan, oldukça varlıklı olan ve ailesiyle Boğaz sırtlarındaki görkemli köşkünde yaşayan 'Agah Karaçay' rolüne hayat verecek.

ARTVİNLİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide olaylar Agah'ın tekerlekli sandalyeye mahkum olan yeğeni Nedim'e memleketi Artvin'den helal süt emmiş bir kısmet bulunmasını istemesiyle başlıyor. Agah Karaçay'ın Amerika’dan dönen oğlu Cenk’e Ozan Dolunay'ın hayat vereceği dizideki Seher rolü için Başak Köklükaya'nın da imza aşamasında olduğu öğrenildi. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken projenin cast çalışmaları devam ediyor.



