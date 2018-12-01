Fikret Orman: Aile olmanın gereği kenetlenmektir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Aralık sayısında siyah beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Dergisi'nde yayımlanan yazıda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçına da değinen Orman, "UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda beşinci karşılaşmasına çıkan futbol takımımız, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında müthiş bir mücadele göstererek Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Bir yandan gruptan çıkma adına umutlarımızı güçlendirirken, bir yandan da kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Orman'ın Beşiktaş Dergisi'nde yayımlanan yazısının tamamı şöyle;

"UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda beşinci karşılaşmasına çıkan futbol takımımız, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında müthiş bir mücadele göstererek Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Bir yandan gruptan çıkma adına umutlarımızı güçlendirirken, bir yandan da kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım; Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapan, grubunu namağlup bitiren, lider tamamlayarak ilk on altıya kalan, grup aşamalarında en çok gol atan, deplasmanda tüm maçlarını kazanan, en yüksek puana ulaşan Türkiye'nin ilk ve tek takımıdır. Daha da iyisini yapacak güçteyiz.