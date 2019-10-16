Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt

Futbolun merkezinin artık Ümraniye olması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, "Arka tarafta da futbol akademisiyle ilgili bir yatırım planı var. Oraya da yeni sahalar ve tesisler yapacağız. Projesi hazır. Scout ekibi Fulya’daydı ve artık buraya taşınacaklar. Bir yere ihtiyacımız vardı. Projelendirdik ve bitti. Bu işin buraya gelmesinde Melih Aydoğdu’nun emeği ve parası var. Kendisini camiam adına tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin, Yusuf abinin adına bir tesis vardı ama biz göreve gelmeden önce bu tesis gitmişti. Bu tesise de onun ismini verdik. Kendisinin ismini yaşatmamız gerekiyordu. Bu nedenle de çok mutluyum. Güzel oldu. Bizim de transfer görüşmelerimiz oluyor, futbol A takımı toplantılarımız oluyor. Ana binanın içinde futbolcuların olduğu yerde olmasını çok doğru bulmuyordum. Ayrılması gerekiyordu. Futbol Direktörü Ali Naibi de olmak üzere herkes bu tarafa geçiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah geri kalanını da bizden sonraki yönetimler bitirirler. Futbol aklının Ümraniye’de olması lazım. Bunun da bir an evvel yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

"BEN POLEMİKLERE GİRMEM"

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi’nin bugün yaptığı basın toplantısında Fikret Orman için kullandığı "Hakkımı helal etmiyorum" sözü hatırlatılan Orman, konuyla ilgili ifadeler kullandı.

Seçim sürecinde aday olmadığını söyleyen Fikret Orman, "Beni adaylık polemiklerine sokmayın. Ahmet abi ile bizim aramızda duygusal bir durum var. Onun kırgınlıkları olur. Laflar çarpıtılır, bazıları dolduruşa getirir, bunlar olur. Ben seçimin adayı değilim. Aday olsam, söylediklerine net cevap veririm. Ama şu anda söylediğim şey başka rotalara gider. Adaylar kendileri aralarında, geçmişle alakalı değil, gelecekle alakalı konuşmalı. Kimse Beşiktaş’ın geçmişine aday değil. Polemiklere girdiğimiz takdirde, o onu dedi gibi birçok konu çıkartırız. Polemiklere girmek istemiyorum. Seçimler bitince, günü gelirse, cevap vereceğim şeyler olursa veririm, ben lafımı esirgemem. Ben aday değilim. Aday olacak arkadaşlar da önümüzdeki süreçte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyecekler. Borcu aşağıya nasıl indirecekler, şampiyon takım oluşturmak için nasıl uğraşacaklar, bunu anlatmaları lazım. Geçmişe aday değiller, geleceğe adaylar. Şu anda polemiklere benim girmemem gerekiyor. Dün de böyle bir konuşma olmasaydı, bugün böyle bir açıklama olmayacaktı. Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız, yarın barışırız, bir şey olmaz" diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Orman ve yöneticiler daha sonra açılan tesisi gezdi.

