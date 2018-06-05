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Fikret Orman'dan Ali Koç'a: 'Gelecek sezon ilk maçı beraber izleyelim'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Fikret Orman’ın, “İlk maç hangi statta olursa olsun yan yana izleyelim” sözlerini Ali Koç’un da memnuniyetle karşıladığı öğrenildi. Koç’un da cevap olarak, “Her türlü olumsuzluk karşılıklı olarak ortadan kaldırılmalı” dediği belirtildi.

Fikret Orman'dan Ali Koç'a: 'Gelecek sezon ilk maçı beraber izleyelim'

Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası Fikret Orman, önceki gün Aziz Yıldırım’ı mağlup ederek yeni Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç’u tebrik eden ilk isimler arasında yer aldı.

Babası Rahmi Koç’un Beşiktaş üyesi olması sebebiyle Ali Koç’la yakın bir dostluğu bulunan Orman’ın, çiçeği burnunda başkana özel olarak başarılar dilediği öğrenildi.

Fikret Orman’ın görüşmede, “Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçı hangi statta olursa olsun yan yana izleyelim” ifadelerini kullandığı bildirildi. Koç’un da bu öneriyi memnuniyetle karşılayıp, “Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında suni bir gerilim yaratılmaya çalışıldı. Her türlü olumsuzluk karşılıklı olarak ortadan kaldırılmalı” dediği belirtildi.

Karşılıklı dilekte bulundular

Hem Beşiktaş hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futbolunun ileriye gitmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Fikret Orman, “Bu 2 görevimle de ülkemizin futboluna hizmet etmek için birlikte hareket etmeye hazırım. Artık gerginlik değil dostluk ön plana çıkacak” sözlerini kullandığı ifade edildi. Görüşmenin sonunda ikilinin yeni sezon için birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe fikret orman ali koç

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
YALAKALIK YAPMA KORKAKLARLA FENERİN İŞİ OLMAZ SEN AZİZ YILDIRIM İÇERDE SANCILI GÜNLER GEÇİRİRKEN YANINDA NİYE YER ALMADIN SESİZCE UYANIKLIK YAPIP BEKLEDİN HEP ZARARI FENERBAHÇE GÖRDÜ SEN KAYMAĞINI YEDİN UYANIK ..
@strider_narsil yalakalık niye yapsın ne güzel demiş işte kavgasız gürültüsüz adam gibi maç izleyelim demiş ama sizin acınız olduğu için bunu anlamakta güçlük çekıyosunuz işinize gelmiyo acı var ya ne kötü bişey
türk futbolu kurtuluyor
yakisir dostluk ruzgarlari
helal olsun başkan adamsın
Elekçi Aziz işimize gelsede Koç a sempati duymayan yok.. Darısı ülkenin tüpçüden kurutuluşuna
ÇOK ŞÜKÜR ŞİKECİ AZİZ GİTTİ İNŞALLAH SIRA MHK Cİ TEŞVİK PİRİMCİ CİNCONUN DA DÜZELMESİNDE ....
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