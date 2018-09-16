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Fikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, seçimli genel kurulda açıklamalarda bulundu. Dün kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Orman, ligini de şampiyon olarak bitirmek istediklerini söyledi.

Fikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklaması

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tek aday olarak seçime katılan Orman, seçim heyecanının olmadığını belirterek, “Hayırlı olsun. Seçim heyecanı yok ama Beşiktaşlıların bir araya geldiği bir gün. Zaten onu yapıyoruz. Herkesle fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel bir gün olacak. Hava da güzel. Dün de galip geldik ve inşallah şampiyon olarak ligi bitireceğiz” dedi.

Adem Ljajic’le ilgili olarak konuşan Orman, “Ljajic’in ilk maçıydı. Tabii ki takımla oyunu için biraz zamana ihtiyacı var ama kalitesi ve kabiliyeti her şeyi gösteriyor” ifadelerini kullanırken, Negredo’nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili olarak da “Negredo’yla ilgili her şeyi açıkladı arkadaşlar. Şu ana kadar oluşmuş bir şey yok” diye konuştu.

Orman son olarak Medel’in gördüğü kırmızı kartın sorulması üzerine, “Medel’in kırmızı kartı için de bugün öğleden sonra basın toplantısında konuşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig fikret orman Beşiktaş

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