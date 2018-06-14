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Fikret Orman'dan bayram mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Fikret Orman'dan bayram mesajı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikret orman

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