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Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Demba Ba arasındaki süren pazarlıklar uzlaşma ile sonuçlanmak üzere... Fikret Orman, Senegalli yıldız forvet Demba Ba hakkında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tarafların 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro garanti ücrette büyük ölçüde anlaştığı, siyah-beyazlıların Senegalli forvetin 15 gol üzerine 150 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi finaline 500 bin Euro bonus talebine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

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