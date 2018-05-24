Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

Tarafların 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro garanti ücrette büyük ölçüde anlaştığı, siyah-beyazlıların Senegalli forvetin 15 gol üzerine 150 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi finaline 500 bin Euro bonus talebine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

'Onun yeteneklerine ihtiyacımız var'

1 / 4 KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamayı açıkladı.

2 / 4 Bir yılda değerini 219 milyon Euro'dan 333 milyon Euro'ya çıkaran Beşiktaş, yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu.

3 / 4 23. sıradan listeye giren siyah-beyazlıları 330 milyon Euro ile Galatasaray (25) ve 319 milyon Euro ile Fenerbahçe (27) izledi.