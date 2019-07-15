Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Transferde ligin en sessiz kulübü konumundaki Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulu üyesi Serdal Adalı ve Futbol Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, 19.03 yazarak ve kum saati emojisiyle paylaştı.

Fikret Orman'ın bu paylaşımı saat 19.03'te bir transferin açıklanacağı şeklinde yorumlandı.





