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Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Transferde ligin en sessiz kulübü konumundaki Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulu üyesi Serdal Adalı ve Futbol Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, 19.03 yazarak ve kum saati emojisiyle paylaştı.

Fikret Orman'ın bu paylaşımı saat 19.03'te bir transferin açıklanacağı şeklinde yorumlandı.

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Beşiktaş fikret orman Transfer

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