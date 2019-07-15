Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Transferde ligin en sessiz kulübü konumundaki Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulu üyesi Serdal Adalı ve Futbol Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, 19.03 yazarak ve kum saati emojisiyle paylaştı.
Fikret Orman'ın bu paylaşımı saat 19.03'te bir transferin açıklanacağı şeklinde yorumlandı.
Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı
Afrika Kupası'nda ilk finalist Senegal
Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı
F.Bahçe, Koray Şener'i unutmadı
Quaresma geri döndü
Giresunspor'da iki imza
Yusuf Yazıcı bombası patladı!
Yıldız futbolcu kamptan ayrıldı
Napoli bombayı patlattı
Galatasaray, Josef'i gündemine aldı
İşte Galatasaray'ın yeni transferleri
Holtby transferinde tanıdık rakip!
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum