SPOR

Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Van'da taraftarların “Başkan bize Talisca’yı al” sloganları üzerine yaptığı hareketle sosyal medyayı salladı.

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Burada büyük bir sevgi seli ile karşı karşıya kalan Başkan Orman, daha sonra Van AVM’de siyah-beyazlıların lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Mağazanın açılış kurdelesini kesen Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fikret Orman, “Burada çok taraftarımız var. Çok da sevgiyle bağlılar. Bunu da bana gösteriyorlar. Ben de onları mutlu etmek için geldim buraya. Hem mağaza açılışı hem de dernek açılışını yapacağız ama esas amacım Beşiktaşlılarla bir araya gelmektir” dedi.

Van Çarşı Grubu taraftarlarının İstanbul’daki taraftarlar gibi coşkulu olduğunu ifade eden Orman, hepsine teşekkür etti.

Öte yandan Başkan Orman’ı Van’da görmenin mutluluğunu yaşayan taraftar ise, “Başkan bize Talisca’yı al” sloganı attılar. Fikret Orman, bu sloganlar üzerine yaptığı hareketle sosyal medyayı çok konuşuldu.

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
Beşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardıBeşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımındaBeşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Cristiano Ronaldo 15 yıl hapis yatabilir!

Cristiano Ronaldo 15 yıl hapis yatabilir!

Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir

FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!

Fikret Orman'dan olay Talisca hareketi!

Beşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardı

Beşiktaş, Negredo'yu gözden çıkardı

Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

Alvaro Negredo'ya teklif geldi

Alvaro Negredo'ya teklif geldi

Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.