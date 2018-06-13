Fikret Orman'dan olay yaratan açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorulaırnı yanıtladı. Orman, Talisca'nın Çin'e transferi hakkında Brezilyalı yıldız hakkında sert ifadelerde bulunurken, transfere dair de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları: "Galatasaray maçına gelene kadar çok sayıda hata yaptık. Şampiyonluğun kaçışını sadece o maça bağlamamak lazım." "Beşiktaş'ın mali durumu 3 rakibimizden de iyi. Gördüğünüz gibi onlar UEFA tarafından görüşmeye çağrılıyor ama Beşiktaş'ın böyle bir durumu yok. Bize de 'başkanım Ronaldo'yu al' diyorlar. Bunu alabilme potansiyelini taraftarın görmesi güzel ama döviz konusunda problem yaşayacağımız kesin. Taraftarın ayağının yere basması lazım." Talisca açıklaması "Talisca'ya "Senin bonservisini alacağız" dedik. "Ben Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyorum" dedi. Talisca'nın hayatı para üzerine kurulmuş." 'Oğuzhan imzayı attı' "Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan."

'Fernandes gelmek istiyor' "Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği var, bir konuşmam lazım." "Türkiye'de oyuncuları öyle bir hâle sokuyoruz ki, Messi kramponlarını taşıyacak zannediyorlar. Gittikten sonra da Beşiktaş'a nasıl dönerim diye düşünüyorlar. Beşiktaş'ın kıymetini Beşiktaş'ta oynarken bilecekler." 'Gündemimizde değiller' "Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ün kulüplerinin büyük beklentileri var, bu yüzden şu anda gündemimizde değiller. UEFA'yla yaptığımız anlaşmadan dolayı daha çok bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuları aldık. Artık o anlaşma bitti. Özellikle yerli ağırlıklı genç futbolcular arıyoruz. Beşiktaş sonuç takımı, şampiyon olması lazım. Oyuncu yetiştirip satma takımı değil. Oyuncuların yaşları ve istikballeri önemli. Ama şampiyon olmak da önemli." "Atiba Hutchinson'ın futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta görev almasını istiyorum."

'Santrafor arıyoruz' "Santrforda her sene çıta daha yükseğe çıktı. Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun... Bu sene olmadı. İstediğimiz gol seviyesine ulaşamadık. Vagner Love'u gol kralı diye aldık, çok daha fazla beklentilerimiz vardı. Gelecek sezon için santrfor arıyoruz." 'Demba Ba'ya yapılanlar ayıp'



"Demba Ba, Göztepe'ye de bizim onayımızla gitti. Tamer orada diye gitti. Biz oluru verdik. Demba Ba'ya yapılanlar ayıp. emba Ba'ya kontrat önerdik ama Çin'den 3-4 katı ciddi bir teklif geldi." "Çağın hastalığı sosyal medya. Twitter, Instagram hesabı açıyorsun. Takipçin arttıkça kendini otorite olarak görüyorsun." 'Burak Yılmaz Trabzonspor'un oyuncusu' Burak şu anda Trabzonspor'un oyuncusu. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor, Burak'ı bonservis bedeli ödeyerek aldı. Burak'ın çok iyi kontratı var. Burak'ı ben şöyle nitelendirdim; Burak, çok iyi bir Beşiktaşlı, babası ve ailesiyle de görüşüyorum. Burak, çok iyi bir Beşiktaşlı olduğu için sahip çıktım. Trabzonspor, bizim dost camiamız. Ben Burak'ı Beşiktaş'a transfer etmek için değerlendirmiyorum.

'Yetkiyi ben verdim Torunoğulları'na' "Erdal Torunoğulları bizde hiçbir zaman transferden sorumlu olmadı. Dış ilişkilerden sorumluydu. Beşiktaş'ta transferleri ben yönetirim. İyisi de kötüsü de benimdir. Erdal Torunoğulları'na söyledim "Kendini basında sihirbaz gibi gösteriyorsun ama görevlendirmeleri ben yapıyorum, seni transfer görüşmesine ben gönderiyorum, yok öyle bir olay" dedim. Yetkiyi ben verdim Torunoğulları'na." 'İlhan Mansız kendisini hazırlamalı' "Şenol Güneş, Tamer Tuna'yla birlikte artık hoca da yetiştirmeye başladı. Şenol Güneş'ten sonrasını da planlamamız lazım. Futbolcuların çoğu artık yabancı. Dolayısıyla bizde daha önce oynamış eski yabancı futbolculardan yararlanmak istiyoruz. Şenol hocanın yanında yardımcılar yetiştirmesi lazım. Şimdi oyuncuların çoğu yabancı. Bunun için bizde oynamış oyuncuları da kullanmak istiyorum. İlhan Mansız'ın kendisini hazırlaması lazım ama evladıdır. Bir şekilde başlamalıdır." 'Guti ile görüşüyorum' "Guti ile görüşüyorum, hep görüşüyorum. Bizden gidenlerle görüşüyorum, Beşiktaş'tan kopamazlar. Yardımcı konusu benim tek başıma karar vereceğim bir şey değil, Şenol Güneş karar verecek. Guti de olabilir, Guti - İlhan da olabilir, buna hocamız karar verecek."

'Bizim düşmanlığımız yok' "Ali Koç bizimle aynı dili konuşan bir başkan. Bizim düşmanlığımız yok, rekabetimiz sahada. Bunu kavgaya dönüştürmek doğru değil. Benim Fenerbahçe ile ne derdim olabilir? Benim en yakın arkadaşlarım Fenerbahçelidir. Ercan Saatçi benim çok yakın arkadaşımdır, çok iyi Fenerbahçelidir. Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu hepsi yeni başkan oldular. Hepsiyle iyi bir ilişki yürütmek istiyorum. Ali Bey'in babası Rahmi Bey bizim çok sevgili büyüğümüzdür, divan kurulu üyemizdir. Hatta Ali Bey başkan seçildikten sonra Rahmi Bey'e mektup yazdım tebrik için. Ali Koç ile Fenerbahçe'nin başarılı sezonlar geçirmesini diliyorum. Centilmence bir yarış yapacağız." 'O konuda rahatsızlıklarım var' "Ufuk Sarıca'nın 1 senelik daha sözleşmesi var sözleşmesi olduğuna göre devam edecek ama çok kötü bir sezon geçirdiler. Çünkü biz bu sezon pivot ve oyun kurucu mevkilerine yatırım yapmamız lazımdı 3'er oyuncu aldık ama pek başarılı olamadık. Hocanın milli takıma konsantre olması sorun yarattı diye düşünüyorum. O konuda rahatsızlıklarım var."