Fikret Orman'dan sert tepki: 'Beşiktaş’ı satacak’ diyorlar''

“Divan Kurulu toplantılarında iki sıkıntı yaşanıyordu. Verilen raporlar, üyelere geç gidiyordu. Tüzükte ‘Divan Kurulu toplantısı, şu ayın üçüncü haftası yapılmak zorunda’ diyor. Raporlar toplantıdan üç beş gün önce çıkıyordu ve insanlar bir şeyler saklanıyor sanıyordu. Bu durumun düzelmesi lazım. İkinci sorun da Divan Kurulu toplantılarına üst üste katılmayanlar Divan Kurulu’ndan ihraç ediliyordu. Bu durum da camiamızda büyük rahatsızlığa neden olmuştu. Divan Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bu sorunların ortadan kaldırılması konusunda gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması için mutabık kalmıştık. Ben de söz vermiştim. Tüzük değişikliği toplantısında üyelerimiz buluşacağı için hazır gelmişlerken seçimi de ertesi gün yapalım dedik. Anadolu’dan gelen üyelerimiz de olduğu için iki toplantı da aradan çıksın. Tüzük değişikliği için yapılacak toplantıda dört maddenin oylanacağını önceden açıklamıştım. İki madde belirttiğim gibi Divan Kurulu ile ilgili maddeler. İki tane maddeyi de Yönetim Kurulu olarak ekledik. Bir tanesi, aidatlarını üç dönem ödemeyenler üyelikten ihraç ediliyordu. Çok üyemiz ihraç edildi. İnsanlar kıdemlerini kaybetmek istemiyorlar. Bir de 2019’daki seçimde geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının aşağı çekilmesi maddesi var. Bu da benim bir isteğim. Çünkü kulüp büyüyor ve büyüdükçe profesyonelliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Yönetim Kurulu üye sayısı fazla olunca da dedikodular fazlalaşıyor. Olmazsa olmaz bir şart değil ama bunu da yapalım dedim. Söylediğim dört madde dışında bir gündemimiz yok" dedi.

"KONUŞTUKLARI ŞEYLERİN YÜZDE 99.9'U YALAN"

Orman, çok dedikoduların yapıldığını da vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş’ta konuşacak bir projesi olmayanlar Beşiktaş’ın kötülüğü üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok ayıp. Benden sonrasını kapsayacak büyük bir tüzük tadili yapacağımı söyledim. Benim görev sürem 2022’de doluyor. Gitmeden evvel benden sonra gelenler daha iyi çalışsınlar diye bir tüzük tadili yapacağımı ve bazı maddeleri de gündeme getireceğimi söyledim. Kimse benim gibi 24 saatini Beşiktaş’a ayırmaz. Profesyoneller de başkan olabilmeli. Bu benden sonrası için geçerli olan bir şey. Bunun gibi birçok madde var. Ben iyi bir Beşiktaş, önümüzdeki 10-15 seneyi götürecek bir Beşiktaş için bu değişiklikleri yapayım diyorum. Bunu da son dönemimde yapayım istiyorum. Hemen dedikodu yapıyorlar. ‘Şimdi yapacak, Beşiktaş’ı satacak’ diyorlar. Ayıp şeyler bunlar. Kişiliksiz insanların gerçeği bildiği halde yaptığı dedikodular. Bunları yapanlara bakıyorum, eskiden yöneticilik yapmış, şimdi dışarıda kalınca da söyleyecek lafları yok. Duvara bir tane çivi çakmış insanlar değiller. Benim üzerimden popülarite kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar, Beşiktaş’ın mutsuzluğundan besleniyorlar. Söyleyecek lafı olanlar ‘Beşiktaş’ın borcunu şöyle indireceğiz’, ‘Fikret Orman, Beşiktaş’ı iyi yönetemiyor, biz şöyle yöneteceğiz’ diye anlatsınlar biz de duyalım. Konuştukları şeylerin yüzde 99.9’u yalan. Yalanlar üzerine algı oluşturmaya çalışıyorlar. Beşiktaşlılar bunları yemiyor. Herkes birbirini tanıyor. Tekrar ifade edeyim; Beşiktaş’ta büyük bir tüzük tadili yapacağım. Gitmeden önce yapacağım. Beşiktaş’ın gelecek 15 yılını kurtarabilmek adına yapacağım. Beşiktaş’a daha iyi hizmet edilebilsin diye yapacağım. Bütün hukukçuları toplar ve büyük bir çalışma yaparız. Şu anda sadece dört madde ile ilgili toplantı yapacağız. Ben de en başında önerge vereceğim. Bu dört maddenin dışında bir madde gündeme koymayacağız. Gelin bir saatte bitiririz tüzük tadilini ve herkes işine bakar. Bir gün sonra da seçim var. Ben adayım, başka aday var mı bilmiyorum. Aday olan varsa Genel Kurul’da seçer, önümüze bakarız. İşin özü o. Çok fazla abartmaya gerek yok.”



