SPOR

Fikret Orman'dan Sosa kararı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar’da 2014-16 sezonları arasında başarıyla görev yapan Jose Sosa, o dönemki terör olaylarını bahane ederek İtalya Serie A ekibi Milan’a transfer olmuştu.

Fikret Orman'dan Sosa kararı

Siyah-Beyazlılar’da 2014-16 sezonları arasında başarıyla görev yapan Jose Sosa, o dönemki terör olaylarını bahane ederek İtalya Serie A ekibi Milan’a transfer olmuştu. Çizme’deki kariyeri beklediği gibi geçmemesi sonrasında Trabzonspor’la anlaşan Arjantinli oyuncunun adı, transfer döneminin yaklaşması sonrasında tekrar Beşiktaş’la anılmaya başlandı. Menaceri tarafından Beşiktaş’a önerilen Sosa’ya, Başkan Fikret Orman’ın olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Başkan’ın, Beşiktaş’tan ayrılık sürecindeki tutumu sebebiyle Sosa’yı istemediği öğrenildi.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig sosa Trabzonspor Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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