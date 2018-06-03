Fikret Orman'dan Talisca için olay sözler!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın gidişinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncunun kendisinin gitmek istediğini vurgulayan Orman şöyle konuştu: "Bu kararı devre arasında vermişti. Maalesef bizde şöyle bir şey var. Türk taraftarlar bir oyuncuyu ya fazla göklere çıkarır ya da yerden yere vurur. Bunu gören oyuncu da havalara giriyor. Bir anda bir yerleri kalkıyor. Talisca, Beşiktaş’ın büyüklüğünü gidince anlayacak. Menajerleri bir teklifte bulundu. 30 milyon euroluk bir teklif karşısında 5 milyon euro istediler. 21 milyon euro bonservis, 5 milyon euro menajer geriye kalıyor 4. Ama bu kez bu 5 milyon euronun içinde yöneticiler var diye dedikodular çıkacak. Allah onun yolunu açık etsin.

Burak Yılmaz konusu

Orman, Burak Yılmaz konusunda ise "Burak Yılmaz ile söylediklerim onun transferiyle ilgili değil. Babası bizde oynamış kendisi de Beşiktaşlı dedim. Ben bunları her Beşiktaşlı oyuncu için söylemem. Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı. O nedenle onun için böyle şeyler söylemem. Ama Burak Yılmaz’ın böyle bir şeyi olmadı. Söylediklerimin arkasında bir mana çıkmasın. Burak Trabzonspor’un oyuncusu. Atiba bizim ailemizden biri. Tek istediğimiz futbolu bizde bıraksın. Bir teklif yaptık. Kabul etmedi ama Türkiye’nin şartları ortada" şeklinde konuştu.

(Skorer)

