Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması geldi!

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında sportif ve organizasyon çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Orman, "Ya siyah olduk ya beyaz. Net olduk. Beşiktaş hiçbir zaman gücü yetenin kulübü olmadı, Hakkı Yetenlerin kulübü olmuştur. Bize kimsenin gücü yetmez." dedi.

Kişisel olarak Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'tan ihracının doğru olmadığını ifade eden Orman, "Yıldırım Demirören'in ihraç edilmesi konusu. Fikrimi söyleyeyim, göbeğimden konuşmam. Demirören, gökten gelmedi, genel kurul üyeleri ile geldi, inkar etseniz de Demirören'e oy verenler var. Ben, Yıldırım Demirören ile Beşiktaş konusunda hiç anlaşamadım. Demirören, Beşiktaş'a seçimle geldi, bir defa da gelmedi, üç defa geldi ve bıraktı gitti. Süreç içerisinde, kişiler hata yapabilir, bir tane yapmış olduğunuz hata camiaların ömür boyu omzuna biner" dedi.

Beşiktaş'ın kendi işini kendisinin çözeceğini belirten Orman, "Bunların hepsi bizim camiamızın insanları. Bunları zaten tarih değerlendirecektir, siz ne yaparsanız yapın bu değişmez. Bizim tek bir hesabımız var, görevimiz bittiği zaman ve Divan'a geldiğimiz zaman itibar gören insanlar olmak istiyoruz. Bırakın bazı şeyleri tarih değerlendirsin. Beşiktaş, eski başkanını ihraç eden kulüp olmamalı, bu benim fikrim. Bu oylanacak bir konu değil. Bizim elimizde bir dilekçe var, bunu oturur tartışırız, bize müsade edin. Biz kendi işimizi başkasına devretmeyiz" şeklinde konuştu.