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Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2017 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, camia olarak her zaman net bir duruş sergilediklerini söylerken kulüpten ihracı istenen TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakkında da konuştu.

Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören açıklaması geldi!

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında sportif ve organizasyon çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Orman, "Ya siyah olduk ya beyaz. Net olduk. Beşiktaş hiçbir zaman gücü yetenin kulübü olmadı, Hakkı Yetenlerin kulübü olmuştur. Bize kimsenin gücü yetmez." dedi.

Zaman zaman barkovizyon görüntüleri eşliğinde konuşmasını sürdüren Fikret Orman, bu sezon 500 binin üzerinde forma sattıklarını dile getirdi.

Projeler konusunda görüşlerini aktaran Orman, şunları aktardı:

"Ümraniye'deki tesislerimizin yanında bulunan arazi için son aşamaya geldik. Nevzat Demir BJK Futbol Akademisi'ni buraya taşımak istiyoruz. Ümraniye'deki davaları kazandık. Beşiktaş'ın altyapısını oraya taşıyacağız. İmza aşamasında. Gençlik ve Spor Bakanlığından geçtikten sonra bize devri olacak. Bütün projeleri çizdik, bir sene içinde yapmak istiyoruz."

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyonda yöneticilik yapan Hüsnü Güreli, Mete Düren, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç ve Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş üyeliğinden ihracı yönünde 500 imzayla hazırlanan önerge, kongre divan başkanlığına verildi. Divan başkanlığı, önergenin kulüp yönetim kuruluna aktarılacağını bildirdi.

Kişisel olarak Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'tan ihracının doğru olmadığını ifade eden Orman, "Yıldırım Demirören'in ihraç edilmesi konusu. Fikrimi söyleyeyim, göbeğimden konuşmam. Demirören, gökten gelmedi, genel kurul üyeleri ile geldi, inkar etseniz de Demirören'e oy verenler var. Ben, Yıldırım Demirören ile Beşiktaş konusunda hiç anlaşamadım. Demirören, Beşiktaş'a seçimle geldi, bir defa da gelmedi, üç defa geldi ve bıraktı gitti. Süreç içerisinde, kişiler hata yapabilir, bir tane yapmış olduğunuz hata camiaların ömür boyu omzuna biner" dedi.

Beşiktaş'ın kendi işini kendisinin çözeceğini belirten Orman, "Bunların hepsi bizim camiamızın insanları. Bunları zaten tarih değerlendirecektir, siz ne yaparsanız yapın bu değişmez. Bizim tek bir hesabımız var, görevimiz bittiği zaman ve Divan'a geldiğimiz zaman itibar gören insanlar olmak istiyoruz. Bırakın bazı şeyleri tarih değerlendirsin. Beşiktaş, eski başkanını ihraç eden kulüp olmamalı, bu benim fikrim. Bu oylanacak bir konu değil. Bizim elimizde bir dilekçe var, bunu oturur tartışırız, bize müsade edin. Biz kendi işimizi başkasına devretmeyiz" şeklinde konuştu.

Bu konu hakkında görüşmeler yapılırken, toplantıya katılan üyeler "İhraç etsene, ihraç etsene, Demirören'i ihraç etsene" şeklinde tezahürat yaparak ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2017 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

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