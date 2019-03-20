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Fikret Orman: Gökhan Töre ve Tolga Zengin aramızda olmayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Orman ayrıca Karius'un yerine Utku'nun oynaması gerektiğini söyledi.

Orman yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Şenol Güneş'e gönül kırgınlığım yok. Bu duygusal değil profesyonel bir ilişki.Bir daha ki dönemde ikisiyle de çalışmayı düşünmüyoruz.

Şenol Güneş'e gönül kırgınlığım yok. Bu duygusal değil profesyonel bir ilişki.Bir daha ki dönemde ikisiyle de çalışmayı düşünmüyoruz.

Gökhan Töre de Tolga da kontratlarını bitirmek istediler, başka takıma gitmek istemediler.

Gökhan Töre de Tolga da kontratlarını bitirmek istediler, başka takıma gitmek istemediler.

Gökhan Töre bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Bizde iyi genç oyuncular var. Tolga olmazsa onun olmasını daha uygun buluyorum.

Gökhan Töre bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Bizde iyi genç oyuncular var. Tolga olmazsa onun olmasını daha uygun buluyorum.

Kalede Karius var mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum ben.

Kalede Karius var mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum ben.

Ne zaman Utku Beşiktaş'ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak?

Ne zaman Utku Beşiktaş'ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak?

Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelecek, onunla tartışacağımız konular var.

Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelecek, onunla tartışacağımız konular var.

Bizim camiamızın insanları bizim açımızdan bir pırlantalar.

Bizim camiamızın insanları bizim açımızdan bir pırlantalar.

Rıza hoca bizim kaptanlığımızı yapmış efsanedir. Mehmet hoca çok iyi bir oyuncuydu.

Rıza hoca bizim kaptanlığımızı yapmış efsanedir. Mehmet hoca çok iyi bir oyuncuydu.

Çok önemli figürler Beşiktaş için. Bu kararda mantık çerçevesinde hareket edeceğiz.

Çok önemli figürler Beşiktaş için. Bu kararda mantık çerçevesinde hareket edeceğiz.

Kimseyle bir görüşme yapmadım. Önümüzdeki hafta teknik direktör çalışmalarına bağlayacağız.

Kimseyle bir görüşme yapmadım. Önümüzdeki hafta teknik direktör çalışmalarına bağlayacağız.

Guti'ye bir şans vermemiz lazım. Önümüzde kalan 8 hafta da hocamızla görüşeceğim.

Guti'ye bir şans vermemiz lazım. Önümüzde kalan 8 hafta da hocamızla görüşeceğim.

Guti önemli bir figür ve futbol adamı, biz buraya getirirken istikbal ile ilgili düşüncelerimiz vardı.

Guti önemli bir figür ve futbol adamı, biz buraya getirirken istikbal ile ilgili düşüncelerimiz vardı.

O süreçte kendini göstermesi, onun hakkındaki fikirlerimizi netleştirir.

O süreçte kendini göstermesi, onun hakkındaki fikirlerimizi netleştirir.
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