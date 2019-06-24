Fikret Orman hepsini açıkladı! Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Kagawa, Quaresma...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS'a röportaj verirken gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör için lig sonunu beklediklerini belirten Fikret Orman, Şenol hocanın milli takıma gideceği günden itibaren kendi aramızda istişareye başladık. En başta tariflememiz gerekiyordu, biz ne bekliyoruz, 5 yılda konumlanmamız nasıl olmalı? Lig bitmeden görüşmelere falan başlamadık, çok da doğru bulmazdım. İlgilendiğimiz boşta olan da, çalışan hocalar da vardı. Lig bitmeden, kendi işine konsantre olurken, öyle bir görüşmeye girmeyi etik olarak doğru bulmadığımız için lig sonuna bıraktık.'' diyerek sözlere başladı. ''ABDULLAH HOCA ÇOK İSTEYEREK ALDIĞIMIZ BİRİSİ'' Yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sürecini açıklayan Orman, ''Beşiktaş'ın hocası belli. Çok mutlu olduğumuz, çok içimize sinerek, çok da doğru yaptığımız bir icraatle Abdullah hoca ile imza attık. Taraftarlık bir duygusal ilişki. Takımına baktığında duygusal bağlar kurarsın, kişilerle de duygusal bağlar kurarsın. Orada verdiğiniz kararda evladınıza, abinize, babanıza bakar gibi karar verirsin bir bir şeyleri görmezsin. Yöneticilikte ise yapılan icraat doğru olduğunda takdir toplar, hissi değil, mantığımızla karar vermemiz lazım. Abdullah hoca Beşiktaş'ın hocası ve çok içimize sinerek, çok isteyerek aldığımız bir hoca. Birçok defa ismini aramızda konuştuğumuz bir hocaydı. Diğer konuşulan isimler de, bizim kıymetli insanlarımız.'' dedi.

''3 SENELİK ANLAŞMA, YILLIK 12 MİLYON TL'' Deneyimli teknik direktörün alacağı ücreti de açıklayan Orman, ''Abdullah hoca bizden bir şey talep etmedi. Ben ne futbolcularla, ne teknik direktörlerle parasal konuları konuşmam. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Gayet samimi, 10-15 dakikada biten bir şeydi. 3 senelik bir anlaşma oldu, bizim görevimiz de 3 sene. Tazminat maddesi yok bildiğim kadarıyla. Galiba yıllık 12 milyon TL alacak.'' şeklinde konuştu. BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ SAMI KHEDIRA GÜNDEMDEKİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLERDİ? Abdullah Avcı dışında gündemde olan teknik direktörler hakkında da konuşan Beşiktaş başkanı, ''Ben Samet hoca ile birlikte çalıştım ve en zor dönemde Beşiktaş'ta çok büyük işlere imza attı. Hoca bulmakta zorlandığımız dönemde Samet hoca geldi ve hocalık yaptı, şampiyonluk kadar başarılı bir sezon geçirdi, hakkını yiyemeyiz. Rıza hoca çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir spor adamı. Onunla da Sivasspor'da çalıştığı ilk dönemde çalışmak istedim. Mehmet hoca da takdir ettiğim bir hoca. Sergen hoca da futbol anlamında, sahada doğru işler yapıyor. Birileri kötü, birileri iyi diye bir şey yok, hepsi iyidir. Bizim istediğimiz şey, birçok konuda Beşiktaş profesyonelleşmeye geçti. Yönetim kurulunun denetlediği stratejileri ortaya koyduğu, finansal olarak aktif olduğu bir yapıda diğer konularda profesyonelliğe dönmesi gerekitiğini düşünüyoruz. 2013'te Önder Özen hoca ile bir başlangıç yaptık ancak başarılı olamadık. Şimdi kendi içimizden gelen, bizimle çalışan ve kurum karakterinde olan Ali Naibi'yi o noktaya getirdik, Beşiktaş'ın futbol direktörü haline geldi. İzleme, transferler, profesyonelleşmeye döndük.'' sözlerini kullandı.

''BAŞAKŞEHİR İLE BÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK'' Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmadıklarını belirten Fikret Orman, ''Abdullah hocanın böyle bir talebi yok (tazminat), bizim de böyle bir niyetimiz yok. Göksel Gümüşdağ bizim çok yakın dostumuzdur, iyi ilişkilerimizin olduğu bir kişiliktir. Abdullah hoca ile 5 yıllık kontratları varken sözleşmelerini feshettiler. Bizim o camiadan bir talebimiz, onlar istemeden olmaz. Şu anda samimiyetle söylüyorum, onlarla görüştüğümüz tek oyuncu yok.'' şeklinde konuştu. "CENK TOSUN AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR" Cenk Tosun ile geri dönüş için görüştüğünü kaydeden Beşiktaş başkanı, "Akılları Beşiktaş'ta kalan oyuncular var mı, vardır tabii ki. Biz Beşiktaş'ın menfaati açısından bakarız. Buna Cenk Tosun da dahil olarak bakıyoruz. O da çok gitmek istedi ve o yüzden transferi oldu. Cenk bizim evladımız, bizim maçlarımıza da geliyor, hiç gitmedi gibi zaten. Dönmek isterse, burası onun evi, hemen döner. Ben kendisiyle konuştum, biraz daha Avrupa'da oynamak istediğini ifade etti." dedi.

"DORUKHAN İÇİN TEKLİF YOK, FABRI DÜŞÜNÜLMÜYOR" Transferle ilgili konuşan yönetici, "Dorukhan ile ilgili bana gelen hiç teklif yok. 20-30 milyonlar da hoş değil. Sosyal medya, gazetelerdeki haberler hoş değil. Vida için de oldu, 35 verdiler falan. Dorukhan ile alakalı da yazılı teklif görmedim. Rivayetler dolaşıyor. Bunların %99'u yalan. Dorukhan ile alakalı da bize gelmiş resmi bir teklif yok. Karius'a 1,2 milyon euro kira ödüyoruz, kendisi de 2 milyon euro alıyor. Gelecek sene de kalede olacak. Şu anda Fabri'yi düşünmüyoruz, 2 yabancı kaleci alınca biri sahada ya da kulübede oluyor, diğerini kulübede tutamıyorsunuz. Tribündeki kaleciye niye o kadar para verelim?" diye konuştu. "BEŞİKTAŞ KAYYUMA GİDERKEN BİZ ALDIK" Beşiktaş taraftarının "Paralar nerede" diye tepki göstermesine cevap veren Fikret Orman, "Türkiye'de Beşiktaş'tan beklenmeyecek şeyleri başardık ve Beşiktaş'ın çıtası, kendi çıtası haline geldi. Biz kayyuma giderken Beşiktaş'a sahip çıktık ve aldık. Beşiktaş bitti, sonuna geldi derken biz yeni bir sayfa açtık ve dünyanın en güzel statlarından birini yaptık, tesislerin her tarafına yatırım yaptık. 200 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Beşiktaş'ın bütün tarihinde yaptığı sponsorluk anlaşmalarından daha büyüklerini yaptık. Beşiktaş tarihindeki en çok forma, mağaza yatırımlarını yaptık. Beşiktaş tarihinde satılan oyunculardan daha fazlasını sattık, başarılar kazandık. Taraftarlar da çıta yukarı çekilince o beklentinin içindeler. Biz Beşiktaş'ı 330 milyon dolarlık bir borçla aldık. Hem o borcu finanse edip, hem de bunları yapabilmek müthiş özveri gerektiren bir şey. Biz bunları yaparken çıtalar da yukarı çıkıyor. Beşiktaş'ta pusu kültürü var, iktidar savaşları oluyor. Mayıs ayında da kongremiz vardı. İnternet sayfaları kurdurarak, bilişim şirketleriyle taraftarlarımızı yönlendirmeye çalıştılar. Bizim burası mazeret uydurma değil, icra makamı dedim arkadaşlara ve daha doğru yolunda olduk" mesajını paylaştı.

"QUARESMA AYRILMAK İSTİYORSA AYRILIR" Quaresma hakkında konuşan Fikret Orman, ''Quaresma 6,5 senedir bizde, 1 senelik daha kontratı var. Beşiktaş ile oyuncu ilişkileri, duygusal ilişkiler değildir. Aramızda 1 senelik daha kontrat var. Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerde yalan yanlış, bazen maksatlı olarak yapılan haberler oluyor. Onları gösterince o da tepki veriyordur. Gerçekleri açıklayacaksa, gelsin açıklasın, bizim gizli bir şeyimiz yok. Gelince ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelerle alakalı. Oyuncumuzun menfaati önemli ama önemli olan kurumun menfaati. Burada birisi yalan bir haber yapmış ve onu da ona intikal ettirmişler. Quaresma'nın tepkileri laz tepkisidir, biz anda çıkar, bir anda iner.'' sözlerini kullandı. BURAK'A TEKLİF VAR AMA... Golcü futbolcu Burak Yılmaz'a teklif geldiğini de belirten Orman, ''Burak kariyerini burada bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel, Futbol kariyerini de burada bitirecek, anlaşmamız öyle. Teklif geldi ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir şey değil. Bizim oyuncumuza teklif gelmesi hoş bir şey.'' ifadelerini kullandı.