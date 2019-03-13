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Fikret Orman Japonya'ya ziyarette bulundu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya’da Mainichi-Sponichi Grubu’nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Japonya’nın basın kuruluşlarından olan Global Medya İş Ortağı Mainichi-Sponichi Grubu ile bir araya geldi.

Fikret Orman Japonya'ya ziyarette bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün global iş ortağı Mainichi-Sponichi Grubuna Japonya'da ziyarette bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile yönetim kurulu üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'dan, yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Orman'ın ayrıca, siyah-beyazlı futbol takımının Japonya'da yapmayı planladığı sezon başı kampı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından Orman'ın, Toshifumi Kawano, Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa'ya Beşiktaş forması hediye ettiği, sonrasında da birlikte yemek yenildiği aktarıldı.

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Beşiktaş fikret orman

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