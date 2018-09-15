Fikret Orman: 'Kulübü satacaklar' sözleri, deli saçması dedikodular

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tüzük değişikliği kongresinde bugün sadece 4 maddenin görüşüleceğini, önümüzdeki dönemde geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi daha yapmayı düşündüklerini söyledi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü tüzük değişikliği kongresinde konuşan Orman, "Üç defa divan kurulu toplantılarına gelmeyenlerin üyelikten çıkarılması birçok üyemizi üzdü. Divan başkanımızla bunu konuştuk. 'Geniş çaplı bir tüzük tadili yapalım' denildi. Tüzük tadilleri camiayı geren şeyler oluyor. O zaman bütünleşmeden kopmaya doğru gidiyoruz. O yüzden 'Böyle kavga ortamı oluşmasının camiamıza faydası yok.' dedim. Ben gitmeden evvel benden sonrakileri rahatlatacak geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi yapma niyetimiz var" dedi. Tüzük tadilinde, üyeliği düşenlerle ilgili revizyon yapılacağını söyleyen Orman, yönetim kurulu üye sayısının azaltılmasının da görüşüleceğini belirtti. Bugünkü tüzük değişikliği kongresinde sadece 4 madde için önerge verdiğini vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"(Kulübü satacaklar.) diye şeyler konuşuluyor. Bu durum bizi üzüyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisi ile yapılıyor. Genel kurul senede bir kez toplanıyor. Dönem içinde acil şirket kurmamız, hamle yapmamız gerekiyor. O zaman genel kurulun toplanmasına takılıyoruz. 'Şirket kuracaklar, Beşiktaş'ı Katarlılara satacaklar.' diye konuşulduğunu duyuyorum. Kamu yararına dernek nasıl bir şirket üzerine devredilecek de yapılacak? Deli saçması dedikodular bunlar. Bizi rahatsız etti. Bu 4 maddenin dışında araya madde sokacaklar diye konuşuluyordu. Dört madde dışında bir madde girmesin diye önerge veriyoruz. Büyük tüzük tadili, hukukçuların da katılacağı, Beşiktaş'ın 10-15 senedeki oluşacak durumlarını düşünerek çalışma yapılmasını daha doğru düşünüyorum. Bu, bugünün gündemi değil." TÜZÜKTEKİ 4 MADDE DEĞİŞTİ

Beşiktaş’ta Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleşti. Tüzükte yer alan 4 maddede oy çokluğuyla değişikliğe gidildi. Beşiktaş’ta Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi’nde 4 maddede değişikliğe gidildi. Üyelerin oylarına sunulan maddelerin tamamı oy çokluğuyla kabul edildi.

KULÜBÜN ADRESİ DEĞİŞTİ

Tüzükte yer alan adresin değişmesi üyelerin oylarıyla değişti. Değişen madde şu şekilde: Eski hali: Adresi, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, No: 48. Posta Kodu 34357, Beşiktaş/İstanbul’dur, şubesi yoktur.

Yeni hali: Kulübün merkezi İstanbul’dadır. Adresi Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi, No: 1. Posta Kodu: 34357, Beşiktaş/İstanbul’dur, şubesi yoktur. GEÇİCİ MADDE 4, TÜZÜK MADDELERİ ARASINA EKLENDİ

Geçici madde 4: Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödenmemesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, iş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli giriş ücreti ve 2018 yılına ait aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler.