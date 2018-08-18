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Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Toplantısı sebebiyle Beşiktaş’ın, LASK Linz’le oynadığı karşılaşmaya gidemeyen Başkan Fikret Orman, Alvaro Negredo'nun golü sonrası kendinden geçti.

Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı

Kulüpler Birliği Toplantısı sebebiyle Beşiktaş’ın, LASK Linz’le oynadığı karşılaşmaya gidemeyen Başkan Fikret Orman, mücadeleyi tabletten yönetici Şafak Yazıcıoğlu ve yakın dostu Şükrü Yazıcı ile birlikte araçla yoldayken izledi.

Rakibin ilk golü sonrası morali bozulan Orman, yenilen ikinci gol sonrası ise sinirlenip bir süre maça bakamadı. Fanatik'te yer alan habere göre, sonrasında tekrar maça bakmaya başlayan başkan Orman, Alvaro Negredo’nun son dakikalarda gelen ve turu getiren golü sonrasında kendinden geçti. Yanındakilerle sevincini doyasıya yaşayan Orman, bu esnada karşılaşmayı izledikleri tableti farkında olmadan kırdı. Durumun sonra farkına varan Başkan, son anları ise cep telefonundan izlemek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş Spor Toto Süper Lig LASK Linz

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