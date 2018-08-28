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Fikret Orman efsane ismi mahkemeye verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik" sözlerine "Sen ne kadar kazandın?" şeklinde cevap veren Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi.

Fikret Orman efsane ismi mahkemeye verdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci arasında süren gerilim devam ediyor.
Fikret Orman, Beşiktaş efsanelerinden Nihat Kahveci'yi sosyal medyada kendisine yönelttiği ithamlar yüzünden mahkemeye verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik'' açıklamalarını alıntılayarak "Sen ne kadar kazandın??" şeklinde paylaşım yapan Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Nihat Kahveci Fikret Orman

AVUKATI ARACILIĞI İLE TALEPTE BULUNDU
Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçe ile Nihat Kahveci'ye Fikret Orman'a hakaret suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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