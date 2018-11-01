Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız

Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısında camiaya seslenen Orman, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandıklarını söyledi.

Fikret Orman, Siyah-Beyazlı kulübün yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanlarıyla hep birlikte bir bütün olduğunu ifade ederek, "Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız'ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler, sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve "Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş" diyen bir camiayız. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" şeklinde konuştu.