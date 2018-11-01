SPOR

Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz" dedi.

Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız

Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısında camiaya seslenen Orman, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandıklarını söyledi.

Fikret Orman, Siyah-Beyazlı kulübün yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanlarıyla hep birlikte bir bütün olduğunu ifade ederek, "Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız'ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler, sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve "Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş" diyen bir camiayız. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Orman, armasında Ay-Yıldızı taşıyan tek kulübün Beşiktaş olduğunu hatırlatarak, "115 yıldır ülkemize ve halkımıza karşı üzerine düşen tüm vazifelerini layıkıyla yerine getiren ve herkese örnek olan Beşiktaşımız, 29 Ekim akşamı da Vodafone Park'ta mazisine yakışır bir tarih yazmıştır. Binlerce Türk bayrağıyla marşlara eşlik eden, futbol takımımızın giydiği formanın kırmızısına beyaz olan taraftarlarımızın ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Rahmet, minnet ve özlemle andığımız Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Şenol Güneş'ten Başakşehir'e sürprizŞenol Güneş'ten Başakşehir'e sürpriz
Beşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadıBeşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fikret orman Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu sene sözde 3 büyüklerin hiçbiri şampiyon olmayı hak etmiyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız

Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız

Şenol Güneş'ten Başakşehir'e sürpriz

Şenol Güneş'ten Başakşehir'e sürpriz

Beşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens antrenmanda sakatlık yaşadı

Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

Fikret Orman'dan Genk maçındaki kötü tezahüratlara tepki

Fikret Orman'dan Genk maçındaki kötü tezahüratlara tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.