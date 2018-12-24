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Fikret Orman Şenol Güneş hakkındaki son kararını kısa sürede verecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetimi oy birliği ile Şenol Güneş’in görevine son verme kararı aldı. Başkan Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcı ile görüştükten sonra nihai kararını verecek. Siyah-Beyazlı yönetim, adaylar konusunda da çalışıyor. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Fabio Cannavaro'nun İstanbul'a geldiği ve siyah-beyazlılarla görüştüğü belirtildi.

Fikret Orman Şenol Güneş hakkındaki son kararını kısa sürede verecek

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında Kasımpaşa karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgi, Beşiktaş’ta taşların yerinden oynamasına neden oldu. Kasımpaşa yenilgisi sonrası Siyah-Beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Bu karar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a iletildi. Orman ise önümüzdeki günlerde Güneş ile bir araya gelecek. Bu toplantı sonrası Başkan Fikret Orman son kararını verecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN ADI GEÇİYOR

Deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor. Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamada ‘Görevimin başındayım’ ifadelerini kullanmıştı. Kasımpaşa karşılaşması sonrası Trabzon’a giden Güneş’in tatilini burada geçirmesi bekleniyor. Fikret Oman’ın tecrübeli çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ne zaman olacağı ise henüz belli değil. Güneş’in isminin ise A Milli Takım ile geçtiği biliniyor. TFF, Güneş’in Beşiktaş ile yolları ayırmasını bekliyor. Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile buluşmuştu.

FABİO CANNAVARO İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Şenol Güneş’in yerine düşündüğü Teknik Direktör Fabio Cannavaro ile İstanbul’da görüştü. İtalyan teknik adam, Talisca’nın da forma giydiği Çin kulübü GZ Evergrande’yi çalıştırıyor. İtalyan teknik adamın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetiminin teknik direktör olarak ya Guti Hernandez’i ya da Cannavaro’yu görev başına getireceği ifade ediliyor. Yönetimin bu konudaki çalışmaları sürüyor.

(Akşam)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hoca değil Fikret Orman sen defol git artık. kendı becerıksızlıgını hocadan cıkarma. Bu yönetim oldugu surece hangı hoca gelırse bos.
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