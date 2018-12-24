Fikret Orman Şenol Güneş hakkındaki son kararını kısa sürede verecek

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında Kasımpaşa karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgi, Beşiktaş’ta taşların yerinden oynamasına neden oldu. Kasımpaşa yenilgisi sonrası Siyah-Beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Bu karar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a iletildi. Orman ise önümüzdeki günlerde Güneş ile bir araya gelecek. Bu toplantı sonrası Başkan Fikret Orman son kararını verecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN ADI GEÇİYOR

Deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor. Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamada ‘Görevimin başındayım’ ifadelerini kullanmıştı. Kasımpaşa karşılaşması sonrası Trabzon’a giden Güneş’in tatilini burada geçirmesi bekleniyor. Fikret Oman’ın tecrübeli çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ne zaman olacağı ise henüz belli değil. Güneş’in isminin ise A Milli Takım ile geçtiği biliniyor. TFF, Güneş’in Beşiktaş ile yolları ayırmasını bekliyor. Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile buluşmuştu.