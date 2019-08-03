SPOR

Fikret Orman: Sol bek ve sol stoper alacağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Lig başlıyor diye transfer bitecek diye bir şey yok. Eylül'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Bir sol stoper, sonra bir sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız" dedi.

Fikret Orman: Sol bek ve sol stoper alacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2-3 mevkiye transfer yapmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar transfer için vakitleri olduğunu belirterek, "Ligin başlamasına transferler bitmez, eylüle kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Belki ilerideki üçlüye de bir takviye yaparız." diye konuştu.

Avusturya kampından üst üste gelen sakatlık haberlerine değinen Orman, "Olur öyle şeyler. Geniş bir kadromuz var. Bazı takviyeler de yapacağız. Üzücü şeyler ancak futbolun içinde olan şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig maç yayınları için Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve yayıncı kuruluşun anlaşmaya varmasını değerlendiren Fikret Orman, "Türk sporu için hayırlısı olsun. Lig başlıyor. Yayıncı kuruluş, bizim yayıncı kuruluşumuz. Bu da güzel bir lig. İnşallah hızlıca takımlara taahhüt ettikleri ödemeleri yaparlar ve güzelce ligimiz başlar. Futbolseverlere de güzel bir lig, akılda kalacak bir sezon yaşatırız. Bunun umudu içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Orman, divan kurulu başkanlığı seçimi ile ilgili üç adaya da başarılar diledi.

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Beşiktaş fikret orman

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