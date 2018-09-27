SPOR

''Sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi için anlaştık''

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

''Sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi için anlaştık''

Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından başkan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir gündemlerinin olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Kulüpler Birliği'nin yoğun bir gündemi vardı. Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL'ye dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar aynı zamanda menajerlerle yapılan anlaşmalarda TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair play gibi süreçleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

"BU BİR YAPTIRIM DEĞİL"
Çıkan kanunun bir yaptırım olmadığı ifade eden Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanunun bunu söylüyor. Biz de zaten kanuna uymak zorundayız. Yurt içinde yapılan bütün sözleşmeleri buna bir tek sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL'ye dönecek. Bütün her şeyi TL'ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık" diye konuştu.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu!Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandıSpor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fikret orman Kulüpler Birliği süper lig

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılacağını açıkladı!

Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Valbuena, Dirar, Soldado, Isla gibi isimlerle yollar ayrılabilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PDFK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

PDFK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

''Sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi için anlaştık''

''Sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi için anlaştık''

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Uğur Meleke: Damien Comolli sihirbaz mı düzenbaz mı?

Uğur Meleke: Damien Comolli sihirbaz mı düzenbaz mı?

İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.