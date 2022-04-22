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Fikret Orman: TFF'ye ne ilgim var, ne de niyetim! (Mynet Özel)

22.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın adı Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için geçiyordu. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Büyükekşi gibi futbol adamlarının da ismi ön planda. Mynet'e konuşan Fikret Orman, özel açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman: TFF'ye ne ilgim var, ne de niyetim! (Mynet Özel)

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasından sonra görevi vekaleten Servet Yardımcı aldı. Servet Yardımcı'nın başkanlığa devam etme ihtimalinin yanı sıra Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de adı geçiyor.

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakkında çıkan TFF başkanı olmak için hazırlandığı yönündeki haberleri yalanladı.

'KESİNLİKLE BU SÜRECİN DIŞINDAYIM'

Son günlerde BJK eski Başkanı Fikret Orman’ın ismi de gündeme gelenler arasında. Ankara’da görüşmeler yaptığı iddia edilen Sn. Orman’a bu durumu sorduk.

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Orman “Benimle ilgili yazılanları gündemi şaşkınlıkla izliyorum. Anlam veremiyorum. TFF ile ne bir ilgim var. Ne de niyetim. Kesinlikle bu sürecin dışındayım.” şeklinde konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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