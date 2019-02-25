Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fikret Orman ve Ali Koç'tan ortak açıklama!

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verdi ve derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü'nün ev sahipliği için teşekkür eden Ali Koç, "Bu kesinlikle bir ilk. Başkanla konuştuk böyle bir fikir oluştu. Başkanımızın fikriydi. Ben de 'neden kendi televizyonlarımızda yapmıyoruz?' dedim. Bugün bu programı yapıyor olmamız bile eleştiriliyor ama alışacağız. Büyük liderler, risk alabilenlerdir. Bence iyi ettik. İnşallah örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyoruz, bunu hareketlerimizle de desteklememiz gerekiyor. Son dönemde şiddet içerikli davranışlar kimseye fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor mücadele edeceğiz. Biz buraya kazanmaya geldik, kazanacağız da. Ama buradaki birlik ve beraberliğimizi asla etkilememeli. Ben bu beraberliğimizi, birlikteliğimizi göstermek çok önemli" ifadelerini kullandı. FİKRET ORMAN: HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLSUN

Fenerbahçe Kulübü üyelerine 'Hoş geldiniz' diyerek söze başlayan Fikret Orman ise "Kulüpleri yönetirken rekabetimizi yapabildiğimiz alanlarda yapacağız. Ama bunun bir spor müsabakası olduğu bilincini topluma vermemiz gerekiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlar, gazozuna bile olsa önemli maçlardır. Hak edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. Evimizde kazanmak istiyoruz bundan doğal bir şey yok ancak bunu futbol oynayan arkadaşlar belirleyecek. Bu fikir bir dostumuzdan geldi, ben de sıcak baktım. Ali başkana ilettim, kendi televizyonlarımızla gelişti. Medeniyet açısından da spora dostluk mesajları açısından da güzel oldu. Rahat bir maç hiç görmedim, başkanlığımda da taraftarlığımda da. Zor bir müsabaka olur, atmosferi yüksek olur. Ama futbolun konuşulduğu, hakem hatalarının sahaya müdahil olmadığı, topun oyunda fazla kaldığı, pozisyonların güzel olduğu bir maç olur. Herkesin puana ihtiyacı var, bizim de Fenerbahçe'nin de. Dostluk kazanır. Biz değerli dostumuz Ali Bey ile yan yana maç izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: LEFTER İSMİ BU ÜLKENİN BİRBİRİNE NE KADAR SAYGI DUYDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ

Lefter Küçükandonyadis'in 2018-19 sezonu adı olarak belirlenmesini değerlendiren Ali Koç, "Ülkemizi ayrıştıracak o kadar neden var ki, spor bunlardan biri olmamalı. Lefter, bu ülkenin birbirine ne kadar saygı duyduğunun bir göstergesi. Seçildikten sonra taraftarımıza 'Kendimize yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına söylemeyin' demiştim. Bunu yaparsak her şeyin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Küfürsüz stat projemiz var, mesafe aldık ama bugün için erken. Biz maçtan sonra rakip takım taraftarları uzun süre tribünde kalıyor, yüksek sesli hoparlörle müzik yapılıyor, tuvaletler kapatılıyor. Biz bunları ilk derbi maçında kaldırdık ve kimseye söylemedik. Beşiktaş taraftarının, Fenerbahçe'ye teşekkür etmesiyle gündeme geldi. Galatasaray bir açıklama yaptı, 'Biz de böyle yapmayacağız' diye... Bizim taraftarlarımız saat 17:00'de stadın orada toplanıp buraya gelecekler, 1.5 saat maç izlemek için 5-6 saat cefa çekiyor zaten. Bunu daha da zorlaştırmamak gerek. Medeni ortam sağlamamız lazım. Spor dışında hepimizin problemleri aynı. Kafa kafaya vermezsek çözemeyeceğimiz problemler bunlar" diye konuştu.

FİKRET ORMAN'DAN KULÜPLER BİRLİĞİ VE GALATASARAY AÇIKLAMASI

Benfica maçı öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i aradığını dile getiren Orman, "Kulüpler Birliği'yle ilgili bir durum vardı, Benfica maçı öncesinde Mustafa Başkanı aradım ve başarılar diledim. 'Kulüpler Birliği mevzusunu dönünce çözelim' dedim. 'Tamam' dedi. Kulüplerin sıkıntıları var. Bizim kimseyi ayrıştırma misyonumuz yok. Ailemizden, işimizden ne sıkıntılar çekerek buraya geliyoruz. Bazen hırslanıyoruz. Ağzımızdan istemediğimiz şeyler çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Kötü günler geçirdiklerine vurgu yapan Ali Koç da "Taraftarlarımız en kötü günümüzde arkamızda duruyor, çok teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa zamanda, bugün tersine döner. 'Arkamızda onlar olduğu müddetçe Fenerbahçe bir adım öndedir' diyoruz. Bu gece kalpler beraber olacak. Son 20 yıllık tarihe baktığımızda derbilerde rakiplerimizin önünde gözüküyoruz. Umarım hep konuşulan hakem hatalarından uzak bir maç olur. Umarım kazanırız, ama dünyanın da sonu değil" dedi.