Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'te gerçekleşecek.
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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