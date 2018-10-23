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Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan basın toplantısı kararı! Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fikret Orman ve Şenol Güneş'in basın toplantısı, çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak.

Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'te gerçekleşecek.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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