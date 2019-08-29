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Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı

FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlık görevine getirildi.

Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı

Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığa yeniden Fikret Orman seçildi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, vakıftaki seçimin Türk futbolu ve kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün olağan genel kurulumuzu yaktık. Toplantımızın konularından biri de seçimdi. Tekrar benim başkanlığımda, aynı heyetle aday olmuştuk. Bu seçimi yaptık. Kulüplerin teveccühüyle tekrar görevimize devam ediyoruz. Öncellikle Türk futbolu ve kulüplerimize hayırlı olsun. Destek veren kulüp ve başkanlarına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Onun dışında bazı gündemlerimiz vardı. Onları da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde gündemlerinin çok farklı olmayacağını aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Gündemimizde yeni olan bir şey yok. Zaten elimizdeki gündemlerle devam edeceğiz. Geldiğimizden beri Türk futbolunun bu marka değerini hak etmediğini söylüyoruz. Bunun üzerine çalışma yapmak lazım. Yeni federasyon yönetimi seçildiğinde de onlara yazılı olarak bildirdik. Çeşitli komitelerin kurulup, ortaklaşa çalışmayla Türk futbolunun marka değerini arttırmamız lazım. Stattaki seyirci sayısını attırmamız lazım. Türk futboluna olan ilgiyi arttırmamız lazım. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak buna büyük destek vereceğiz. Aynı zamanda kulüplerimizin finansal problemleri var. Sahada iyi rekabet ediyoruz ama saha haricinde gayet iyi bir dostluğumuz var. El birliğiyle yapamayacağımız bir şey olacağına inanmıyorum."

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının elinde kanuni bir güç olmadığının altını çizerek, "Avrupa'daki gibi değil. Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi bir kurum değil. Sadece kulüp başkanları olarak oluşturmuş olduğumuz bir heyetimiz var. Federasyonla iş birliği yaparak, problemleri çözme gayreti içinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Orman, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) başkanıyla da bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Yeni bir MHK var. Şimdi zaten MHK başkanımızla görüşeceğiz. Orada da bütün değerlendirmelerimizi kulüpler olarak kendisine ileteceğiz" şeklinde görüş belirtti.

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