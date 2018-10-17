Fikret Orman: Yusuf Namoğlu'na istifa çağrısı yapmadım

Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet etmediğini belirten Fikret Orman "Yusuf Namoğlu'na istifa çağrısında bulunmadım; kendisini şahsen de severim. Birbirimizi iyi tanırız ama bu, bir dostluk ilişkisi değil. Bir camiayı yönetiyoruz. Sorumluluklarımız var. Yusuf Namoğlu'nin iyi niyetinden şüphe etmedim. Bir gerçek var. Beşiktaş bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (Yıldırım Demirören) ve TFF yöneticileri Beşiktaşlı ağırlıklı olunca "Beşiktaş kayırılıyor" algısı yaratıldı ve Beşiktaş lime lime doğrandı. Şampiyonluklarımızda bile zorlandık hakem kararlarıyla alakalı. Yusuf Namoğlu bir hakem havuzu olduğunu ve bununla yönetmeleri gerektiğini söyledi ve ben de destek oldum. Ama bunun üzerinden 4 sene geçti. Artık o havuzun genişlemesi lazım. Futbolda sahada hakem adaleti oluşmadığı takdirde, seyirci sayısı azalıyor. Onu dile getirndim. İnşallah çözüm bulunur. Merkez Hakem Kurulu (MHK) direkt olarak muhatabamız deği. Muhatabımız TFF'di. Umarım kalıcı çözümler bulurlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİ ŞAMPİYONLUK'

"Erdal (Torunoğulları) Bey'in görevi bitti. 'Ben yaptım' dediği transferlerin bir-iki tanesi hariç hiçbirinin olmadığını biliyorum. Atiba'ymış, Demba Ba'ymış, iyileri söylemiş. Gerçekleri ben de, kamuoyu da biliyoruz. Beşiktaş'ın gündemi bunlar değil, şampiyonluk."

"Bugün okudum, Pepe satılıyormuş. Pepe'nin zaten 8 aylık sözleşmesi var, sözleşmesinin sonuna geliyor. Taraftarımıza söyleyeceğim şu; Beşiktaş yönetimi işinin başında ve işine hakim. Beşiktaş'a olan desteklerine devam etsinler."

