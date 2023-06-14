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Filenin Efeleri, Altın Lig'de 'Dörtlü Final' vizesi aldı!

14.06.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek Hırvatistan'da yapılacak dörtlü finallere katılma hakkı elde etti.

Filenin Efeleri, Altın Lig'de 'Dörtlü Final' vizesi aldı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5’inci maçında Portekiz’i 23-25, 25-20, 25-21 ve 25-20 setler sonucu 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi. Avrupa Altın Ligi’nde oynanan 4 karşılaşmada, 3 galibiyet alarak grupta lider olan Filenin Efeleri, Portekiz’i de mağlup etmesinin ardından dörtlü finale çıkmaya hak kazandı.

Portekiz ile oynanan karşılaşmayı; Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu YKÜ A.Nihan Karaçam Salkaya, TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Selda Bereket Yücel ve TVF Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu son maçında 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda Danimarka ile karşı karşıya gelecek

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