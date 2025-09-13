SPOR

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Japonya'yı devirdik

Filenin Efeleri, Japonya'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başlangıç yaptı.

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Japonya'yı devirdik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar zorlu maçta rakibine set vermedi ve Japonya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

1.Set: Japonya 19-25 Türkiye

2.Set: Japonya 23-25 Türkiye

3.Set: Japonya 19-25 Türkiye

MAÇ PROGRAMI

12-28 Eylül tarihleri arasında 32 takımın Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edeceği maçlara Filipinler'in başkenti Manila ev sahipliği yapacak. 4'erli olarak ayrıldıkları 8 grupta ter dökecek takımlar gruplarında ilk iki sırada yer almak için gayret edecek.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 : Türkiye-Libya

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 : Kanada-Türkiye

