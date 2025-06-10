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Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi’nde sahne alacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi’nde sahne alacak
Emre Şen

Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, üçüncü haftasında da 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya’da mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, VNL’nin ilk ayak müsabakalarında Çin’in Xi’an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Millilerin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:

11 Haziran 2025

TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

13 Haziran 2025

TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

14 Haziran 2025

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

15 Haziran 2025

TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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filenin efeleri
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