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Filenin Efeleri yoluna firesiz devam ediyor

03.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi. Filenin Efeleri gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Filenin Efeleri yoluna firesiz devam ediyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde Hakametsä Arena'da oynanan maçın ilk setinde etkili oyununu rakibine kabul ettiren Filenin Efeleri, seti 25-16 bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci seti İspanya, 31-29 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti Filenin Efeleri 27-25 kazandı ve setlerde öne geçti: 2-1. Kıran kırana geçen 4. seti Filenin Efeleri 25-23 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı.

Milliler gruptaki 3. maçını 5 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Voleybol Şampiyonası
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