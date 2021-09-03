Filenin Efeleri yoluna firesiz devam ediyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde Hakametsä Arena'da oynanan maçın ilk setinde etkili oyununu rakibine kabul ettiren Filenin Efeleri, seti 25-16 bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci seti İspanya, 31-29 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti Filenin Efeleri 27-25 kazandı ve setlerde öne geçti: 2-1. Kıran kırana geçen 4. seti Filenin Efeleri 25-23 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri böylece Rusya'nın ardından İspanya'yı da yendi ve puanını 6 yaptı.

Milliler gruptaki 3. maçını 5 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak.

