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Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

24.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında ABD'ye kaybetti.

Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, karşılaşmayı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti.

"Filenin Sultanları" cuma günü saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak.

ABD ve Brezilya ise cuma günü saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.

Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

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