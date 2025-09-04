Filenin Sultanları ABD'ye şans tanımadı! Yarı finale yükselerek yine tarih yazdık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

RAKİP BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

"ÇOK GURURLUYUM!"

Eda Erdem: "Çok gururluyum her şeyden önce. Maçın zorlu olacağını biliyorduk. ABD, buraları oynamayı bilen bir takım ve her turnuvada podyumda olan bir takım. Bizi çok zorladılar ama fırsatları iyi değerlendirdik. Bu takım yine tarih yazıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve ayağına sağlık!

Bu motivasyonla rakip bizim için önemli değil. İyi bir turnuva geçiriyoruz. Japonya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız."