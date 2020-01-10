Filenin Sultanları, Belçika'yı yıkıp yarı finale çıktı (2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri)

TÜRKİYE 3 - 2 BELÇİKA
Salon: Omnisport
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)
Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)
Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25,15-10
Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)
Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk sette rakibine üstünlük şansı vermedi. 8-4 ve 16-11 üstünlük yakalayan milliler, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Hande Baladın ve Meryem Boz ile sayılar bulan Türkiye, 8-3 ve 16-9'luk üstünlüğün ardından 2. seti de 25-15 aldı. Herbots ile oyunda denge kurmaya çalışan Belçika, 3. seti 20-25 kazanarak maçta durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye, moralli rakibi karşısında zorlandı. Özellikle Herbots ile etkili olan Belçika, Janssens'in sayısıyla 22-22 beraberliği yakaladı. File üstünde peş peşe hatalar yapan seti 25-22 yitiren Türkiye, rakibinin 2-2 beraberliği sağlamasına engel olamadı.
Tie-break setine Meryem Boz ile iyi başlayan milli takım, bloklarda sayılar bularak 5-2 öne geçti. Rakibinin skoru 5-4'e getirmesinin ardından Eda Erdem Dündar ile köşelerden üst üste sayılar çıkaran Türkiye, üstünlüğünü 7-4'e taşıdı. Hande Baladın ile aynı şekilde sayı bulan milliler, 13-8 öne geçti. 13-10'luk skorun ardından moladan iyi dönen ve seti 15-10 alan Türkiye, maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
(AA)
Beşiktaş, Altınordu ile yenişemedi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
G.Saray, Altay'ı rahat geçti
F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı
'Fenerbahçe'de kalmak istiyorum'
Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri
Galatasaray'da Onyekuru şoku
Trabzonspor'a Şenol Güneş sürprizi
Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması
Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı
Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı
Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum